شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..دهّان سعودي يروي تجربته للعمل بالمهنة وسبب إنكاره أنه سعودي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

روى الشاب السعودي مشاري مجرشي والذي يعمل دهّانا في منطقة تبوك، كيف بدأ العمل في المهنة.

وقال في مقطع فيديو متداول إن فكرة عمله في الدهانات جاءت بعدما فتح شقيقه محلا للدهانات في تبوك وطالبه بإيجاد عامل، ليعرض عليه أن يعمل هو لديه.

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وأضاف أنه عمل لدى شقيقه في المحل ما يقرب من 7 أشهر، تعلم خلالها البيع والشراء وكل ما يخص الدهانات، ليتجه بعدها إلى تعلم المهنة نفسها عن طريق مقاطع الفيديو على "يوتيوب".

وأكد أن أول زبون تعامل معه أنكر له أنه سعودي في بداية الأمر، حتى يثق في أنه سوف ينجز له العمل كما يريد، وعندما أنهى العمل على ما يرام أخبره أنه سعودي، ليقبّل الزبون رأسه وينشر رقمه لدى الكثير من الناس.

وتابع: "عندما تضع في جيبك 5 آلاف أو 10 آلاف ريال تنسى تعبك وتجلس 3 ايام وانت تتمنى الشغلة اللي بعدها".