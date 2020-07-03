حكم التحدث مع الأصدقاء عن الصدقة التي نقوم بها (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح الشيخ سعد الخثلان، حكام التحدث مع الأصدقاء عن الصدقة التي تقوم بها في السر، ومدى تأثير ذلك على أجره عند الله. أوضح الشيخ سعد الخثلان، حكام التحدث مع الأصدقاء عن الصدقة التي تقوم بها في السر، ومدى تأثير ذلك على أجره عند الله. وقال "الخثلان" في برنامج "يستفتونك":" إذا كان للتحدث مصلحة وتشجيع وأثر فلا بأس به، أما إذا كان لأجل الرياء أو السمعة فهذا قد يُحبط أجر الصدقة " .

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