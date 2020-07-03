الرياض ومكة المكرمة تسجلان حالات وفاة جديدة بكورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): سجلت الرياض ومكة المكرمة حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس سجلت الرياض ومكة المكرمة حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد. وبلغ عدد الحالات الجديدة في الرياض 26 حالة، فيما بلغ عدد الحالات في مكة المكرمة 9 حالات. الجدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل 54 وفاة جديدة بالفيروس في عدة مناطق بالمملكة.

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