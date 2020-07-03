شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة لهدية الملك سعود لزوجة الرئيس الأمريكي «جاكلين كينيدي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أظهرت صورة نادرة قماش من الحرير الأورغانزا ، هدية من الملك سعود رحمه الله، إلى زوجة الرئيس الأمريكي ، جاكلين كينيدي في فبراير ١٩٦٢ عند زيارته الرسمية.

وجاء ذلك ضمن هدايا للرئيس وأبنائهم ، وصنعت منه فستانا إرتدته في إفتتاح مسرحية ( سيدي الرئيس ) ، التي حضرتها مع زوجها الرئيس في شهر سبتمبر .

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