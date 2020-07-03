- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة لهدية الملك سعود لزوجة الرئيس الأمريكي «جاكلين كينيدي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أظهرت صورة نادرة قماش من الحرير الأورغانزا ، هدية من الملك سعود رحمه الله، إلى زوجة الرئيس الأمريكي ، جاكلين كينيدي في فبراير ١٩٦٢ عند زيارته الرسمية.
وجاء ذلك ضمن هدايا للرئيس وأبنائهم ، وصنعت منه فستانا إرتدته في إفتتاح مسرحية ( سيدي الرئيس ) ، التي حضرتها مع زوجها الرئيس في شهر سبتمبر .
كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة لهدية الملك سعود لزوجة الرئيس الأمريكي «جاكلين كينيدي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.