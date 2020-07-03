شكرا لمتابعة خبر عن ضبط «12» مخالفة في معارض السيارات بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفذ مكتب عمل الرياض، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مع وزارة التجارة وهيئة الزكاه والدخل في تنفيذ مجموعة من الحملات خلال هذا الأسبوع على معارض السيارات.

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 12 مخالفة للمادة 39 تخص نظام العمل والإقامة، وجميع المخالفين هم من العمالة المنزلية والسائقين الذين يعملون لحسابهم الخاص داخل المعارض.

وأكد مكتب عمل الرياض على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد.