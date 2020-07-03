شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سيارات بدون لوحات تسير في شوارع الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):وثّق مواطن مقطع فيديو، لبعض السيارات التي تسير في شوارع الرياض بدون لوحات.
وأكد المواطن في المقطع، أن أغلب سيارات الجنادرية والندوة تسير بدون لوحات، مضيفًا: " مو معقول ما في أمن هنا " .
وتمنى المواطن أن يصل صوته إلى المسؤولين، مؤكدًا أن عدم وحود لوحات يُعد استهتار غير طبيعي.
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