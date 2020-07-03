شكرا لمتابعة خبر عن أكثر من 25 مولوداً جديداً من أمهات مصابات بكورونا في المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):شهدت المدينة المنورة عمليات ولادة ناجحة لأمهات مصابات بفيروس كورونا الجديد.
وأجرى الفريق الطبي بمستشفى أحد العام عمليات ولادة ناجحة لأكثر من 25 مولودًا جديدًا من أمهات مصابات بالعدوى.
وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة أن المواليد بصحة جيدة، وتم التأكد من خلوهم من الإصابة قبل مغادرتهم للمستشفى
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