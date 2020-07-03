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أكثر من 25 مولوداً جديداً من أمهات مصابات بكورونا في المدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

شهدت المدينة المنورة عمليات ولادة ناجحة لأمهات مصابات بفيروس الجديد.

وأجرى الفريق الطبي بمستشفى أحد العام عمليات ولادة ناجحة لأكثر من 25 مولودًا جديدًا من أمهات مصابات بالعدوى.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة أن المواليد بصحة جيدة، وتم التأكد من خلوهم من الإصابة قبل مغادرتهم للمستشفى

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