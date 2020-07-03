“أردوغان يحلب تميم” يتصدر التريند.. ونشطاء يسخرون من نهب الخزينة القطرية برسوم كاريكاتيرية

︎ :

.



تصدر هاشتاق “أردوغان يحلب تميم”، التريند، في وقت تتزايد فيه المطالب التركية من قطر بدفع “ضريبة” حمايتها ووجود الجنود الأتراك على أراضيها.

رسوم كاريكاتيرية

ونشر النشطاء العديد من الرسوم الكاريكاتيرية التي تشبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرجل الذي يسوق أمير قطر تميم بن حمد، والذي جعل ميزانية بلاده بمثابة “دخل إضافي” لتركيا.

وصعد التريند بسبب زيارة مفاجئة تم الإعلان عنها، أمس، يجريها أردوغان لقطر بهدف “طلب المقابل”، خاصة في ظل الأوضاع السيئة التي يعيشها الاقتصاد التركي وانخفاض سعر الليرة وارتفاع سعر المعيشة.

استنزاف الخزينة القطرية

لم يقتصر الأمر على تركيا فقط، بل امتد أيضا إلى إيران التي تشهد هيّ الأخرى أوضاعا صعبة ومأساوية، وتسعى أيضا لاستنزاف الخزينة “القطرية”، التي جعلها “تميم” عرضة للنهب من جميع الاتجاهات.

Advertisements

وسخر أحد النشطاء من تلك الزيارة قائلا: “والله وضعه مضحك ومبكي.. تضحك على الحال اللي وصل نفسه ودولته له وتبكي على حال أشقاءنا القطريين”، بينما أضاف آخر: “الله يعين ميزانية قطر وشعب قطر عليك مغير يسحب فيك التركي و يحلب فيك”.

زيارة أردوغان

ووصل أردوغان إلى الدوحة، اليوم، يرافقه وزراء الخزانة والمالية براءت ألبيراق والدفاع خلوصي أكار، ورئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.

ونشر ناشط صورة يتقدم فيها أردوغان بعد نزوله من الطائرة، قائلا: “على الرغم من خلافنا مع تنظيم الحمدين ودويلة قطر لكن هذه الصورة مؤلمة بالنسبة لي كمواطن عربي أن أرى المستقبل يمشي خلف رئيس ضيف في دولته..، هل هناك إذلال أكثر من ذلك ويأتون بعد ذلك عبر أبواقهم كالجزيرة ويتحدثون عن السيادة والاستقلال الوطني”.



