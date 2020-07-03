حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 360 ألف حبة كبتاجون إلى المملكة

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أحبط رجال حرس الحدود بمنطقة تبوك محاولة شخصين من الجنسية الأردنية تهريب 360 ألف حبة كبتاجون إلى داخل المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أنه تم رصد الشخصين عند تجاوزهما الحدود البرية للمملكة عبر مسؤوليات قطاع حالة عمار قادمَين من الأراضي الأردنية..، وعلى الفور تم توجيه الدوريات لموقعهما والقبض عليهما وإحالتهما إلى جهات الاختصاص.
وشدد على أن المتابعة مستمرة في رصد الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمواد المخدرة ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر الحدود البرية والبحرية بأساليب وطرق متعددة.
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