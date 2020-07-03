شرطة مكة تعلن القبض على شخص نشر تغريدات مسيئة بحق المرأة تتنافى مع القيم والآداب العامة

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أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على شخص عقب نشره تغريدات مسيئة بحق المرأة السعودية ووصفها بعبارات تتنافى مع القيم والآداب العامة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد محمد الغامدي، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هوية الشخص والقبض عليه، وهو مواطن في العقد السابع من العمر، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.





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