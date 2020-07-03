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نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية جمعت 4 من ملوك السعودية، خلال افتتاح مبنى وزارة الحرس الوطني في الرياض، وذلك عام 1401 هـ (1981 م). وأظهرت الصورة الملك خالد وبجواره كل من الملك فهد والملك عبدالله وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء استماعهم لشخص يقوم بشرح لمجسم المبنى.





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كانت هذه تفاصيل خبر بينهم الملك سلمان.. صورة تاريخية لـ 4 من ملوك السعودية خلال افتتاح مبنى “الحرس الوطني” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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