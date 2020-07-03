بالفيديو.. طريقة معرفة أسعار السيارات محليًا وعالميًا

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نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو يشرح طريقة معرفة أسعار السيارات محليًا وعالميًا.

وقال الحمادي في تغريدة عبر “تويتر” : “تتغير أسعار السيارات الجديدة بشكل مستمر؛ ومعرفة السعر الدقيق تحدٍّ! لكن الشركات المصنعة للسيارات تضع سعر “مقترح” للبيع دائمًا، ومعرفتك له يفيدك في مقارنة سعر السيارة محليًا وعالميًا”.

وأضاف الحمادي أنه يمكن معرفة أسعار السيارات محليًا وعالميًا من خلال المواقع التالية:

لمعرفة أسعار السيارات

السعر المحلي:

https://ksa.yallamotor.com/ar/new-cars/prices

السعر العالمي:

https://autoblog.com





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