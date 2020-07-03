«حساب المواطن» يعلِّق على قيمة التعويض بعد تطبيق «الضريبة المضافة»

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أوضح برنامج حساب المواطن، موقفه من قيمة التعويض في الدفعات الجديدة، تزامنًا مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ مطلع يوليو الجاري، وذلك ردًا على استفسار من مواطن، حول وجود زيادة في دفعة يوليو تزامنًا مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج، عبر تويتر، أنه يعوض برنامج حساب المواطن على قيمة الضريبة المضافة، بألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة الـ28 من شهر مارس 2020م -قيمة الضريبة المضافة 5%- وأنه للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الرابط التالي
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