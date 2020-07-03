اشتعال مركبة بالباحة ونقل مصاب للمستشفى في حالة خطيرة

بعد انحرافها عن مسارها..
أصيب شخص بجروح وسحجات متفرقة في جسده؛ جراء حادث ناتج عن انحراف مركبة واشتعال النيران بها في الباحة.
وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي لـ"الهلال الأحمر" بالباحة عماد منسي الزهراني، أن غرفة العمليات تلقّت بلاغًا بوقوع حادث تصادم نتج عنه انحراف مركبة وارتطامها واشتعال النيران فيها، اليوم الخميس، وتحديدًا في طلوع رغدان.
وأضاف الزهراني، أنه على الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى الموقع، حيث تبين إصابة شخص بحروق وسحجات متفرقة في الجسم، وقد تم التدخل إسعافيًّا، ونقل المصاب إلى مستشفى الملك فهد بالباحة في حالة خطيرة.
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