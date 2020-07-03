الراجحي يرفع شكره للمقام السامي على تمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية

رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس «أحمد بن سليمان الراجحي»، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة.

وقال المهندس الراجحي، إن تمديد العمل بهذه المبادرات يأتي امتدادًا للإجراءات الحكومية العاجلة التي تسهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقد جاءت المبادرات التي صدر الأمر الكريم بتمديدها كالآتي: إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط، احتساب توظيف "السعودي" في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت، رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية، استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة، الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم (شهرًا) إضافيًّا من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة (شهر) إضافي، إن استدعت الحاجة.