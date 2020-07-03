«حساب المواطن» يوضح أسباب رفض طلبات المستفيدين رغم إرفاق المستندات المطلوبة

جدد التأكيد على أهمية تقديم عقد الإيجار الموحد
أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، أسباب رفض بعض طلبات المستفيدين رغم تقديم كل الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الدعم.
جاء ذلك في رد لـ(حساب المواطن) على سؤال يقول: تم عمل عقد إيجار وتم الإرفاق.. ولكن تم الرفض.. ما السبب؟
وأوضح (حساب المواطن) أن الطلب يُعتبر مكتملًا مع مرفقات مرفوضة، مطالبًا بالدخول لبوابة البرنامج واختيار أيقونة: تفاصيل الطلب/ إدارة المرفقات، وحذف المرفقات المرفوضة وتصحيحها، ثم إعادة إرفاقها مرة أخرى.
ولفت البرنامج إلى أنه في حال تم إرفاق عقد الإيجار لا بد من إرفاق عقد الإيجار الموحد؛ بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان.
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