شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 171 عالقا يمنياً في جيبوتي بحرا إلى باب المندب والان مع التفاصيل

الجمعة 3 يوليه 2020 صورة أرشيفية رست في مرسى السويداء، بباب المندب، مساء الخميس، خامس الرحلات البحرية لإجلاء العالقين في جيبوتي.

حملت الرحلة 171 راكبا، أجروا فحوصات مخبرية للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا قبل انطلاقها.

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