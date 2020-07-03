شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تجتاز اختبارات الكفاءة لـ9 أمراض وبائية والان نبدء بالتفاصيل

اجتازت مختبرات وزارة البيئة والمياه والزراعة، اختبارات الكفاءة من خلال مشاركة 8 مختبرات مرجعية في دول متخصصة في مجال اختبارات الكفاءة والمواد المرجعية كمختبر ANSES ومختبر CIRAD ومعهد Venezie وFriedrich-Loeffler-Institut لعدد 9 اختبارات للأمراض الوبائية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وأوضح وكيل الوزارة للثروة الحيوانية د. حمد البطشان، أن اختبارات الكفاءة أداة مهمة للتحقق المستمر ومراقبة وضبط أداء المختبرات وفق معايير مرجعية دولية محددة، لتوفير أقصى درجات الخدمة المخبرية تماشيًا مع توجهات «رؤية المملكة 2030».

وأكد البطشان أن العمل يستهدف رفع جودة وكفاءة المختبرات من خلال توثيق النتائج وفق أعلى المعايير الدولية، واستنادًا إلى الهيئات والمنظمات والمختبرات المرجعية بهذا الشأن، بالإضافة إلى تطوير المختبرات لضبط الجودة، ورفع الكفاءة التشغيلية لمختبرات الوزارة، وتعزيز واستدامة الخدمات المقدمة، واستثمار الموارد المتاحة بالشكل الأمثل.