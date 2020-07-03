شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 20 ألف متر «تعديات» بالطائف والان نبدء بالتفاصيل
وشملت الإحداثات إقامة حظائر عشوائية للمواشي وصنادق وركائز خشبية وخيام وعقوم ترابية ووضع هياكل خربة بهدف استغلال الأرض دون مسوغ نظامي، وباشرت آليات الأمانة أعمال الإزالة فور تأكد الفرق الرقابية من عدم وجود وثائق ملكية لدى المعتدين على الأراضي.
وأوضحت الأمانة أن أعمال الإزالة للتعديات تأتي ضمن أولويات الفروع البلدية، بالتنسيق مع لجان التعديات والفرق الأمنية، وذلك لضمان عدم تحولها لتعديات أكبر واستغلال مخالف للأراضي الحكومية.
وبينت الأمانة أن منفذي التعديات يعمدون إلى استغلال الأراضي المخصصة لمشاريع تنموية والأراضي الواقعة بالضواحي المحيطة بالمدينة بهدف استغلالها بصورة غير شرعية وتحويلها لتعديات عشوائية تؤثر على التنمية الجارية بالمنطقة، بهدف تحقيق مكاسب غير شرعية.
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 20 ألف متر «تعديات» بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.