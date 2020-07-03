شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 20 ألف متر «تعديات» بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

أزالت أمانة الطائف ممثلة في بلدية السيل الصغير إحداثات غير نظامية على أراض حكومية بيضاء بمساحة تزيد على 20 ألف متر مربع.

وشملت الإحداثات إقامة حظائر عشوائية للمواشي وصنادق وركائز خشبية وخيام وعقوم ترابية ووضع هياكل خربة بهدف استغلال الأرض دون مسوغ نظامي، وباشرت آليات الأمانة أعمال الإزالة فور تأكد الفرق الرقابية من عدم وجود وثائق ملكية لدى المعتدين على الأراضي.

وأوضحت الأمانة أن أعمال الإزالة للتعديات تأتي ضمن أولويات الفروع البلدية، بالتنسيق مع لجان التعديات والفرق الأمنية، وذلك لضمان عدم تحولها لتعديات أكبر واستغلال مخالف للأراضي الحكومية.

وبينت الأمانة أن منفذي التعديات يعمدون إلى استغلال الأراضي المخصصة لمشاريع تنموية والأراضي الواقعة بالضواحي المحيطة بالمدينة بهدف استغلالها بصورة غير شرعية وتحويلها لتعديات عشوائية تؤثر على التنمية الجارية بالمنطقة، بهدف تحقيق مكاسب غير شرعية.