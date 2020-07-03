شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف رسالة توعية للعمالة بلغاتهم والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المدير العام للجمعية منصور العامر أن الحملة هدفت للوصول إلى توعية 10 آلاف عامل من العمالة المقيمين بمكة المكرمة بـ «10» لغات منها «العربية، والإنجليزية، والأوردو، والهندية، والبنغالية والباشتو، والإندونيسية، والنيبالية، والسواحيلية»، بهدف وصول المعلومة إليهم، وتعريفهم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالفيروس، مبينًا أن حملة الجمعية شملت تقديم منشورات توعوية مطبوعة، ووضع ملصقات على أبواب المحلات التجارية، وتوزيع الكمامات الطبية لهم، وتوزيع الهدايا الإبداعية بهدف تخفيف حرارة الجو عليهم.
وأضاف العامر إن الجمعية أطلقت فرصة تطوعية عبر منصة التطوع التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمشاركة معها في الحملة، وشارك فيها عدد من شباب الوطن لتقديم هذه الخدمة للعمالة الوافدة لمدة 7 أيام في ميادين مكة المكرمة.
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