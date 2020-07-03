شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط بيع 200 طن بصل فاسد بجدة والان نبدء بالتفاصيل

أحبطت أمانة محافظة جدة بيع كميات كبيرة من البصل الفاسد بموقع قريب من سوق الخضار والفاكهة المركزي وقبل وصوله للمستهلك.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، أن فرق الرقابة في سوق الخضار والفاكهة المركزي وقسم الناقلات تمكنت من رصد أحد المواقع التي كانت تحاول بيع كميات كبيرة من البصل الفاسد نتيجة سوء التخزين والنقل، مضيفا أنه تمت مصادرة وإتلاف نحو 200 طن قبل وصولها للمستهلك ومصادرة 28 شاحنة مخالفة.

وأكدت أمانة المحافظة حرصها على أمن الغذاء المقدم للسكان والزوار، مبينة أن سوء تخزين الغذاء ونقله مخالفة تستوجب تطبيق الإجراءات النظامية وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، منوهة بتعاون السكان في التبليغ عن المخالفات البلدية على رقم الطوارئ وتطبيق البلاغات بلدي 940 للحد من المخالفات البلدية وحماية الصحة العامة.