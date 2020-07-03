شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير مهارات 1245 أكاديميا بجامعة جازان والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح عميد التطوير الأكاديمي د. علي هندي، أن تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يعدّ ركيزة أساسية في تطوير العملية التعليمية، وعاملا مهما في تحديث وتطوير الأداء الأكاديمي للجامعة، من خلال تدريب الأعضاء على ما استجد من إستراتيجيات تدريسية جديدة تعنى بأساليب التقويم والإدارة، إلى جانب تزويدهم بالمهارات التطويرية.
وأشار إلى أن البرامج التدريبية احتوت على أهم العناصر التي تطور من إمكانيات وقدرات عضو هيئة التدريس بما فيها مهارات القيادة الإستراتيجية، والمهارات الأكاديمية، وقياس مخرجات التعلم وجودة البرامج الأكاديمية، والتحليل والتخطيط الإستراتيجي للأعمال ومهارات البلاك بورد.
وأكد حرص إدارة الجامعة على تدريب منسوبيها بشكل دائم، للرقي بمخرجاتها التي حققت ولا تزال تحقق تميزا في سوق العمل والتوظيف.
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