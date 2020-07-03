شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة سفلتة مليون متر طرق ببريدة والان نبدء بالتفاصيل

أنهت أمانة منطقة القصيم أعمال صيانة سفلتة مليون متر مربع في عدد من الطرق الرئيسة والفرعية بمدينة بريدة.

وكانت الأمانة قد استغلت فترة منع التجول بإطلاق حملة صيانة مكثفة لمعالجة حالة الطرق بمدينة بريدة، وشملت الأعمال مجموعة من الشوارع بأحياء وطرق المدينة «الخالدية، حي السادة، حي السالمية، المنطقة المركزية، طريق الملك سلمان، طريق النقيب، حي البشر، طريق عمر بن الخطاب، حي النخيل، شارع القناة، تقاطع شارع الأربعين مع طريق الأمير فيصل بن بندر، طريق الملك عبدالعزيز، حي النهضة، حي القويع، وحي الموطأ».

وتعد الأعمال من المهام الدورية التي تعمل عليها أمانة منطقة القصيم في تحسين شوارع مدينة بريدة، وجعلها ذات جودة عالية وتحقق الاستخدام الأمثل لمستخدمي هذه الطرق والاستفادة منها، وتحقيقًا لجودة الحياة لسكان المدينة.