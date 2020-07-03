شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر معدل يومي.. فحص 53 ألفا بـ«البلمرة الجزئية» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل أكبر معدل فحوصات يومي بشأن فيروس «كوفيد-19» منذ بداية الجائحة، وذلك بفحص 53214 حالة، عبر تقنية «البلمرة الجزئية». مشيرة إلى أن عدد الفحوصات الإجمالي بلغ 1727000، وذلك في إطار الجهود المبذولة للمسح والتقصي لمكافحة كورونا المستجد.

حالات نشطة

وسجلت وزارة الصحة، أمس الخميس، 3383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4909 حالات تعافٍ إضافية، و54 حالة وفاة جديدة. وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 197.608 حالات، من بينها 58.187 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، ومعظمها مطمئنة، ومنها 2287 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 137.669 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1752 حالة وفاة.

توزيع الإصابات

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وتوزعت الإصابات الجديدة بين مدن ومحافظات المملكة كالتالي: الرياض 397، الهفوف 277، مكة المكرمة 271، القطيف 181، المدينة المنورة 179، الطائف 164، جدة 164، خميس مشيط 158، المبرز 149، الدمام 141، بريدة 134، محايل عسير 96، حائل 88، أبها 81، الخبر 75، حفر الباطن 48، نجران 45، النماص 33، عنيزة 32، الدلم 30، وادي الدواسر 30، الجبيل 24، المذنب 23، شرورة 22، أحد رفيدة 21، ساجر 21، الظهران 19، البدائع 18، المجمعة 18، الجفر 17، النعيرية 17، تبوك 16، الليث 15، بقيق 13، بللسمر 12، بقعاء 12، ينبع 11، البكيرية 11، سراة عبيدة 11، وادي بن هشبل 10، تثليث 10، ضرماء 10، الباحة 9، مهد الذهب 9، عيون الجواء 9، جازان 9، صامطة 9، الرس 8، صفوى 8، حوطة سدير 8، العيون 7، الدرعية 7، حوطة بني تميم 7، تربة 6، المجاردة 6، عريعرة 6، بيش 6، أحد المسارحة 6، عفيف 6، المخواة 5، بلجرشي 5، الأسياح 5، القنفذة 5، البشائر 5، سبت العلاية 5، مليجة 5، حبونا 5، ليلى 5، السليل 5، الخرمة 4، ظهران الجنوب 4، تنومة 4، خليص 4، يدمة 4، الأرطاوية 4، الخرج 4، العلا 3، بيشة 3، الشنان 3، الموسم 3، العارضة 3، العيدابي 3، الكامل 3، الزلفي 3، القرى 2، الحناكية 2، خيبر 2، رنية 2، الحرجة 2، رجال ألمع 2، سلوى 2، الحائط 2، الدوادمي 2، مرات 2، رماح 2، تمير 2، ثادق 2، وثيلان 2، العقيق 1، المندق 1، قلوة 1، النبهانية 1، ضرية 1، قصيباء 1، عقلة الصقور 1، السحن 1، ميسان 1، المضة 1، القحمة 1، قرية العليا 1، الغزالة 1، السليمي 1، أبوعريش 1، الدائر 1، ضمد 1، فيفاء 1، صبيا 1، خباش 1، المزاحمية 1، القويعية 1، شقراء 1.

تجنب التجمعات

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة د.محمد العبدالعالي على ضرورة حرص الجميع على أن يكون الحد الأقصى للتجمعات 50 شخصاً، ومراعاة المساحة»، ناصحاً بتجنب الذهاب إلى التجمعات عند الشعور بأي أعراض للمرض. مؤكدا أن «نسبة التعافي في المملكة متميزة، وهي من ضمن الدول الأعلى تسجيلًا لحالات الشفاء.