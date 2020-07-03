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تطهير 12 ألف هكتار من الجراد الصحراوي

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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن استمرار أعمال مكافحة الجراد الصحراوي من قِبل فرق الاستكشاف والمكافحة الميدانية في عدة مناطق بالمملكة، بهدف القضاء عليها والحدِّ من انتشارها.

وأوضحت الوزارة أنه تم استكشاف 12002 هكتار خلال النصف الثاني من يونيو الماضي، بينما تمت معالجة 1585 هكتارًا في كلٍّ من محافظة الطائف، ومناطق الرياض والباحة ونجران، مؤكدة أن وضع الجراد الصحراوي في تلك المناطق تحسن، وأن عمليات الاستكشاف والمكافحة مستمرة حتى إعلان التطهير وانقضاء الإصابة تمامًا.

وأضافت إن فرق المكافحة تلاحق في الوقت الحالي أسراب ومجاميع الجراد في منطقة عسير، مع استمرار أعمال الاستكشاف والمكافحة المكثفة كي يتم القضاء عليها وإتمام عمليات التطهير في نطاق المرتفعات، التي تشكل منطقة هجرة للأسراب نحو مواسم الصيف بالدول المجاورة.

وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الميدانية تتابع بشكل لصيق جدًا لاحتمالية حدوث تزاوج ووضع للبيض بمنطقة عسير، خصوصًا بعد مشاهدة أعداد ناضجة داخل الأسراب، مؤكدة أن الإمكانيات المتوافرة ميدانيًا تفوق حجم الإصابة الراهنة والمتوقعة مستقبلًا، ولكن عامل التضاريس سيكون له تأثير على عمليات الاستكشاف والمكافحة لعدم سهولة الوصول للإصابة أو عدم مقدرة المتابعة أثناء الطيران.

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