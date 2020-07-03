شكرا لقرائتكم خبر عن دليل مرئي لخدمات العدل الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل
ودشنت الوزارة حملة توعوية بعنوان #ناجز_ يغنيك للتعريف بالخدمات الإلكترونية؛ بهدف التيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم.
وتضمن الدليل الذي أطلقته الوزارة شرحًا مرئيًا تفصيليًا للخدمات العدلية الإلكترونية، وخطوات الاستفادة منها في قطاعات القضاء، والتنفيذ، والتوثيق التي تقدم عبر بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa.
وفي قطاع القضاء، قدّم الدليل شروحات للخدمات القضائية منها كيفية الرد على أسئلة وطلبات الدائرة القضائية وتبادل المذكرات وطلب تمديد مدة الترافع وجلسة التقاضي المرئية، وطريقة الترافع الكتابي عبر خدمة التقاضي الإلكتروني.
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