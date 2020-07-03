شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي: حماية الاقتصاد الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير التجارة، وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، أن صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد عدد من المبادرات الحكومية، يجسد رعاية الدولة للقطاع الخاص، وحرصها على تخفيف آثار تداعيات جائحة كورونا؛ لحماية الاقتصاد الوطني.

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