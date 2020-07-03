شكرا لقرائتكم خبر عن دورة صيفية «عن بعد» بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

افتتح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس الدورة العلمية الصيفية المقامة عن بُعد بعنوان «إذكاء القرائح بأحكام الجوائح.. كورونا أنموذجًا» بدرس عن «جهود المملكة في التصدي لجائحة كورونا». واستهل الدرس بالجهود التي قامت بها حكومة المملكة للحد من هذه الجائحة وخطورة انتشارها بين أبناء المجتمع، مشيرًا إلى ان استشعار خطر الفيروس دعا المملكة وقيادتها لاتخاذ عدد من القرارات التي حفظت أنفسًا كثيرة من ضرر الجائحة.

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