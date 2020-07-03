شكرا لقرائتكم خبر عن «الحرص على صحة المجتمع» لتوعية منسوبي «الزراعة» والان نبدء بالتفاصيل

قدمت الفرق التوعوية، التابعة لصحة حفر الباطن، محاضرة تثقيفية بعنوان «الحرص على صحة المجتمع»، استهدفت منسوبي فرع وزارة الزراعة بالمحافظة والمراجعين، تناولت معلومات عن الأمراض المعدية، والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19». وشملت المحاضرة الإجراءات المتخذة في حالات الاشتباه وإجراءات السلامة العامة الواجب اتباعها من خلال ارتداء الكمامات والقفازات وغسل اليدين وتعقيمهما وعدم المصافحة، والحد من التجمعات في المكان الواحد للحد من انتشار العدوى حفاظًا على سلامة الجميع.

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