شكرا لقرائتكم خبر عن 120 كجم خضار وفاكهة فاسدة بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

أتلفت بلدية محافظة القطيف، 120 كجم من الخضار والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال جولاتها الرقابية في تاروت، وحملاتها لضبط الباعة الجائلين المخالفين، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم.

وكثفت البلدية، والبلديات التابعة، جهودها في أعمال النظافة العامة، وتعمل على إزالة المخلفات، وردم المستنقعات في كافة مدن وبلدات المحافظة، لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.

وأنذرت لجنة معالجة العشوائيات والمزارع في تاروت، بمشاركة الجهات الأمنية، عددا من المواقع المخالفة بالإزالة.