شكرا لقرائتكم خبر عن 120 كجم خضار وفاكهة فاسدة بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل
وكثفت البلدية، والبلديات التابعة، جهودها في أعمال النظافة العامة، وتعمل على إزالة المخلفات، وردم المستنقعات في كافة مدن وبلدات المحافظة، لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.
وأنذرت لجنة معالجة العشوائيات والمزارع في تاروت، بمشاركة الجهات الأمنية، عددا من المواقع المخالفة بالإزالة.
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