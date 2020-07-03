شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة سفلتة شارع 32 بـ«الراكة الجنوبية» والان نبدء بالتفاصيل

انتهت بلدية الخبر من تأهيل وإعادة سفلتة شارع 32 بحي الراكة الجنوبية، ضمن جهود البلدية لتحسين ورفع كفاءة شبكة الطرق والشوارع بكافة أحياء الخبر. وبدأت إدارة النظافة التابعة للبلدية، حملة لإزالة الأنقاض والمخلفات بحي الصدفة استمرارا لجهودها في إزالة الملوثات البصرية وتحسين المشهد الحضري. وواصلت إدارة الحدائق والتجميل العمل على صيانة المسطحات الخضراء واللوحات الإرشادية في الكورنيش والواجهة البحرية والحدائق العامة.

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