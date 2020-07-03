شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لمتابعة تطبيق التدابير الوقائية بجامعة حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

أصدر رئيس جامعة حفر الباطن د. محمد القحطاني، قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة تطبيق الاحترازات الوقائية من جائحة فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19» وضبط المخالفات، برئاسة مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية د. سعود اللغيصم.

وقال المتحدث الإعلامي للجامعة د. خالد المطيري: إن القرار يأتي في إطار حرص الجامعة على سلامة منسوبيها ورفع الثقافة العامة وتنمية حس المسؤولية التي هي أساس النجاح في تجاوز الأزمة، مشيرا إلى أن عمل اللجنة يندرج ضمن محددات وثيقة المخالفات الإدارية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في بيئات العمل.

وأضاف: إن القرار حدد اختصاصات اللجنة المشتملة على ضبط مخالفات الأحكام والعقوبات الخاصة بذلك، وإعداد محاضر الضبط بأسماء المخالفين ومن ثم اتخاذ اللازم نظاما تجاه المخالفين.

وأكد أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة صحيا، انطلاقا من مسؤوليتها للعمل في كل اتجاه لحماية منسوبيها من خلال التثقيف العام ورفع درجة الوعي وتطبيق القواعد المنظمة داخل مقار العمل، لسلامة منسوبي الجامعة وبالتالي سلامة المجتمع.