- 1/3
- 2/3
- 3/3
تداول المغردون مقطع فيديو أثناء الاجتماع الموسع بين الرئيس التركي وأمير دولة قطر، على هامش زيارته للدوحة، حيث يظهر أردوغان وهو يشير إلى وزير الخارجية القطري بالاعتدال في جلسته بطريقة وصفها المغردون بالمهينة.
ويظهر في المقطع الرئيس التركي، الذي كانت تركز عليه الكاميرا، وهو يشير بيده إلى شخص ما يجلس مع الجانب القطري، لتنتقل الكاميرا سريعاً وتظهر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري وهو يعدل من جلسته، وهو ما يوحي بأنها استجابة فورية لإشارة أردوغان.
وانتقد المغردون طريقة الرئيس التركي الاستعلائية على الجانب القطري في ضيافة أمير البلاد، وكتب أحدهم: "طبعاً السلطان العثماني يأمر الحرملك وهم ينفذون، لا يستطيعون حتى مجرد رفع أعينهم في الآغا العثماني. الطامة الكبرى كلهم تحركوا.. كل واحد عدل جلسته".
وكتب آخر تعليقاً على المقطع: "يحتل أرضهم بموافقتهم.. ويسلب أموالهم بموافقتهم. من المؤكد لن ينظر إليهم إلا كخدم يعلمهم كيفية الجلوس أمام سيدهم".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد غادر الدوحة بعد زيارة سريعة، تعد الأولى له في أعقاب الجائحة، ناقش فيها مع أمير البلاد تميم بن حمد العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في شتى المجالات، لاسيما التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والطاقة والدفاع بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية. الرئيس التركي قطر
فيديو: "اعتدل في جلستك".. هل تعمد أردوغان إهانة وزير خارجية قطر؟ياسر نجدي الخليج 365 2020-07-03
تداول المغردون مقطع فيديو أثناء الاجتماع الموسع بين الرئيس التركي وأمير دولة قطر، على هامش زيارته للدوحة، حيث يظهر أردوغان وهو يشير إلى وزير الخارجية القطري بالاعتدال في جلسته بطريقة وصفها المغردون بالمهينة.
ويظهر في المقطع الرئيس التركي، الذي كانت تركز عليه الكاميرا، وهو يشير بيده إلى شخص ما يجلس مع الجانب القطري، لتنتقل الكاميرا سريعاً وتظهر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري وهو يعدل من جلسته، وهو ما يوحي بأنها استجابة فورية لإشارة أردوغان.
وانتقد المغردون طريقة الرئيس التركي الاستعلائية على الجانب القطري في ضيافة أمير البلاد، وكتب أحدهم: "طبعاً السلطان العثماني يأمر الحرملك وهم ينفذون، لا يستطيعون حتى مجرد رفع أعينهم في الآغا العثماني. الطامة الكبرى كلهم تحركوا.. كل واحد عدل جلسته".
وكتب آخر تعليقاً على المقطع: "يحتل أرضهم بموافقتهم.. ويسلب أموالهم بموافقتهم. من المؤكد لن ينظر إليهم إلا كخدم يعلمهم كيفية الجلوس أمام سيدهم".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد غادر الدوحة بعد زيارة سريعة، تعد الأولى له في أعقاب الجائحة، ناقش فيها مع أمير البلاد تميم بن حمد العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في شتى المجالات، لاسيما التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والطاقة والدفاع بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية.
03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
01:20 AM
أثناء الاجتماع الموسع بين الطرفين
تداول المغردون مقطع فيديو أثناء الاجتماع الموسع بين الرئيس التركي وأمير دولة قطر، على هامش زيارته للدوحة، حيث يظهر أردوغان وهو يشير إلى وزير الخارجية القطري بالاعتدال في جلسته بطريقة وصفها المغردون بالمهينة.
ويظهر في المقطع الرئيس التركي، الذي كانت تركز عليه الكاميرا، وهو يشير بيده إلى شخص ما يجلس مع الجانب القطري، لتنتقل الكاميرا سريعاً وتظهر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري وهو يعدل من جلسته، وهو ما يوحي بأنها استجابة فورية لإشارة أردوغان.
وانتقد المغردون طريقة الرئيس التركي الاستعلائية على الجانب القطري في ضيافة أمير البلاد، وكتب أحدهم: "طبعاً السلطان العثماني يأمر الحرملك وهم ينفذون، لا يستطيعون حتى مجرد رفع أعينهم في الآغا العثماني. الطامة الكبرى كلهم تحركوا.. كل واحد عدل جلسته".
وكتب آخر تعليقاً على المقطع: "يحتل أرضهم بموافقتهم.. ويسلب أموالهم بموافقتهم. من المؤكد لن ينظر إليهم إلا كخدم يعلمهم كيفية الجلوس أمام سيدهم".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد غادر الدوحة بعد زيارة سريعة، تعد الأولى له في أعقاب الجائحة، ناقش فيها مع أمير البلاد تميم بن حمد العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في شتى المجالات، لاسيما التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والطاقة والدفاع بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية.
، فيديو: "اعتدل في جلستك".. هل تعمد أردوغان إهانة وزير خارجية قطر؟ ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو: "اعتدل في جلستك".. هل تعمد أردوغان إهانة وزير خارجية قطر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.