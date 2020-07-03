، شاهد .. أولى رحلات "الخطوط السعودية" بعد "جائحة كورونا" تصل مطار رفحاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلتها عربات الإطفاء برش جسم الطائرة بالمياه.. وجرى فحص الركاب

استقبل مطار محافظة رفحاء، ظهر أمس الخميس، أولى رحلات الخطوط السعودية الداخلية رقم 1507 بعد رفع التعليق والسماح بعودتها تدريجياً نظير توقفها لحوالي ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وحطت الطائرة في أرض مطار محافظة رفحاء عند الساعة 12.35 ظهراً، قادمة من مطار الملك خالد بالرياض، وعلى متنها 62 راكباً.

وفور الهبوط استقبلتها عربات الإطفاء بالمطار بالتعاون مع إدارة المطار، وجرى رش جسم الطائرة بالمياه كنوع من التحية والترحيب.

وعند وصول الركاب لصالة القدوم، جرى فحصهم بواسطة فريق صحي من مستشفى رفحاء العام؛ للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، ولتطبيق الإجراءت الاحترازية والتدابير الموصى بها في السفر.

مطار رفحاء