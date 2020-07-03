شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. صور نادرة للملك سعود يضع الإطار الفضي على الحجر الأسود والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الخميس ، ٠٢ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١١:١٢ مساءً (أخبار الخليج 365)

نشر حساب مؤسسة الملك سعود على “تويتر”، صورتين للملك الراحل لحظة قيامه بوضع الإطار الفضي للحجر الأسود بالكعبة المشرفة، في المسجد الحرام بمكة.

وأظهرت صورة الملك سعود وهو يتفقد الحجر الأسود دون وجود الإطار الفضي، وصورة أخرى له وهو يضعه، وكان ذلك يوم الأربعاء الموافق الـ 22 من شهر شعبان عام 1375 هـ، في حفل مهيب.

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وأوضح الحساب أن الملك الراحل قال عند وضع الإطار على الحجر: “بودي أن أجعل الإطار من الجوهر الثمين والدر الكريم، ولكنني أتقيد بتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء”.





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