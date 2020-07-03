شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. حقيقة إلقاء القبض على "غادة عويس" من قبل الأمن القطري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجمعة ، ٠٣ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:١٤ صباحاً (أخبار الخليج 365)

كشف مصادر مقربة من المذيعة اللبنانية غادة عويس، حقيقة إلقاء القبض عليها من قبل أجهزة الأمن القطرية.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة بأن هذه الأخبار عارية عن الصحة تماما ومجرد شائعات ترددها بعض وسائل الإعلام من وقت لآخر.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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كما أكدت المصادر عدم نية المذيعة تقديم استقالتها من القناة ولا يوجد أي سبب يدعوها لذلك.

وغادة عويس، صحفية لبنانية عملت منتجة أخبار وبرامج تلفزيونية واذاعية ومراسلة ميدانية ومذيعة أخبار وبرامج في أكثر من مؤسسة إعلامية مرئية ومسموعة ومكتوبة، انضمت إلى قناة الجزيرة في أبريل عام 2006.

كما تعمل مذيعة أساسية في قناة الجزيرة حيث تقدم البرامج الحوارية ونشرات الأخبار الرئيسية والتغطيات الميدانية واللقاءات الخاصة.



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