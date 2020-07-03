شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفلكية الشهيرة "ليلى عبد اللطيف" تفاجئ جميع السعوديين وتتنبأ بهذا المصير الذي ينتظر السعودية.. شاهدو ما الذي سيحدث! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجمعة ، ٠٣ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٣٤ صباحاً (أخبار الخليج 365)

أحدثت المنجمة ليلى عبد اللطيف ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حلولها ضيفة على برنامج أنا هيك الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان ديرهاتيونيان على شاشة قناة الجديد اللبنانية.

وبدأت توقعاتها بالإشارة إلى أن ا هو مقرر المكتوب وعالم الغيوب.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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ورغم أن معظم التوقعات على مستوى بلدها لبنان والعالم أتت سلبية إلا أنها اشارت إلى أن المملكة العربية السعودية قد تتخطى أزمة فيروس كورونا ابتداء من شهر تموز (يوليو) 2020.

ولفتت إلى أن الحياة فيها يمكن أن تعود إلى سابق عهدها لكن مع اتباع اجراءات الوقاية مثل وضع الكمامات في الأماكن العامة.

وأضافت أن هذا البلد قد يبلغ مستوى العالمية بإنجازاته ابتداء من الشهرين السابع والثامن من هذا العام مع الإشارة إلى أن السعودية قفد تصبح مملكة السياحة بامتياز وأوروبا الثانية بحسب تعبيرها.

وتابعت عبد اللطيف أن العاصمة الرياض ستصبح عروس الخليج وأنه من الممكن أن يتم إطلاق مبادرات سعودية إنقاذية لدول عربية تعيش أزمات بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والملك سلمان بن عبد العزيز.

كما رأت أنه يمكن امرأة سعودية أن تتولى حقيبة وزارية في سابقة فريدة من نوعها، مع التذكير بأن المملكة قد تعيش مسيرة طويلة من النجاح والأمان.



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