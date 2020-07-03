شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مفاجأة.. ضاحي خلفان يكشف عن شذوذ حاكم عربي.. لن تصدق من يكون! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجمعة ، ٠٣ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً (أخبار الخليج 365)

نشر ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي صورة مثيرة للجدل لحاكم عربي سابق. ونشر خلفان صورة كركاتورية لمعمر القذافي واقفا داخل خيمة وأمامه عددًا من الملابس الداخلية الخاصة بالرجال، وعلق قائلا: قووووية يا علي. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: عاجل.. فضيحة جديدة لشقيقة "هيفاء وهبي".. صورة بمثابة "قنبلة نووية" (شاهد) عاجل.. حقيقة إلقاء القبض على "غادة عويس" من قبل الأمن القطري صور وفيديو.. هيفاء وهبي تسحر جمهورها بجسمها المثير أثناء السباحة.. شاهد! الفلكية الشهيرة "ليلى عبد اللطيف" تفاجئ جميع السعوديين وتتنبأ بهذا المصير الذي ينتظر السعودية.. شاهدو ما الذي سيحدث! ضحك ومشاكسة.. علا الفارس تكشف لجمهورها مايحدث بكواليس استديوهات قناة الجزيرة.. شاهد فيديو! عاجل.. العرافة "ليلى عبداللطيف" تباغت الجميع.. دولة عربية فقيرة ستصبح اغنى من دول الخليج.. لن تصدق من تكون! عاجل.. مودل سعودية ترد على ظهورها بشكل عاري: وش تبوني البس؟ شاهد فيديوهات فاضحة! Advertisements ثلاث صور فاضحة لـ"سماء المصري" والخروف تشعل مواقع التواصل الإجتماعي .. شاهد رجل بدين وخيط كهرباء.. تفاصيل جديدة لحظة القبض على "صدام حسين" شاهد.. فيديو فاضح يعرض "هيفاء وهبي" لانتقادات لاذعة سبع فنانين أثاروا الجدل برأيهم في “المشاهد الجريئة” منهم عادل إمام.. شاهد! شاهد.. غادة عويس مذيعة الجزيرة تخرج عن طورها وتصف عدد من الحكام العرب بـ"الزبالة".. لن تصدق من هم؟ صديقة كرستيانو تخطف الأنظار بظهور جديد (شاهد) مذيعة عربية تتعرض لهجوم عنيف بسبب تيشيرت يحمل شعار الشواذ (صور) عاجل.. الفريق الطبي يصدم الجميع قبل قليل بخصوص الفنانة رجاء الجداوي.. شاهد! وأضاف ساخرا: اخونجية الخليج العربي كانوا شبه عراه.. فعراهم القذافي... وكانوا اشباه رجال.. فامسوا حريما للسلطان العثماني. وتأتي تغريدات خلفان على خلفية ما يتردد عما يسمى "تسريبات خيمة القذافي" التي تحدث عنها البرلماني الكويتي مبارك الدويلة.

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