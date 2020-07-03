شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. العرافة "ليلى عبداللطيف" تباغت الجميع.. دولة عربية فقيرة ستصبح اغنى من دول الخليج.. لن تصدق من تكون! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجمعة ، ٠٣ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٥٥ صباحاً (أخبار الخليج 365)

قالت الفلكية والمنجمة، اللبنانية، ليلى عبد اللطيف ،انها متمسكة بتوقعاتها السابقة عن تونس بل وتدعمها اكثر من السابق حيث قالت إنها ستصبح كدبي وستكون تونس دولة ثررية وربما اكثراء ثراء من دول الخليج ن وان الشعب التونسي يودع الفقر الى الابد. وأوضحت عبد اللطيف بأن تونس ستتحول الي بلد فيه مباني عالية وابراج وناطحات سحاب بفعل استثمارات كبرى ستكون في تونس وتصعد بإقتصاده عاليا. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: عاجل.. فضيحة جديدة لشقيقة "هيفاء وهبي".. صورة بمثابة "قنبلة نووية" (شاهد) عاجل.. حقيقة إلقاء القبض على "غادة عويس" من قبل الأمن القطري صور وفيديو.. هيفاء وهبي تسحر جمهورها بجسمها المثير أثناء السباحة.. شاهد! الفلكية الشهيرة "ليلى عبد اللطيف" تفاجئ جميع السعوديين وتتنبأ بهذا المصير الذي ينتظر السعودية.. شاهدو ما الذي سيحدث! ضحك ومشاكسة.. علا الفارس تكشف لجمهورها مايحدث بكواليس استديوهات قناة الجزيرة.. شاهد فيديو! عاجل.. مودل سعودية ترد على ظهورها بشكل عاري: وش تبوني البس؟ شاهد فيديوهات فاضحة! Advertisements مفاجأة.. ضاحي خلفان يكشف عن شذوذ حاكم عربي.. لن تصدق من يكون! ثلاث صور فاضحة لـ"سماء المصري" والخروف تشعل مواقع التواصل الإجتماعي .. شاهد رجل بدين وخيط كهرباء.. تفاصيل جديدة لحظة القبض على "صدام حسين" شاهد.. فيديو فاضح يعرض "هيفاء وهبي" لانتقادات لاذعة سبع فنانين أثاروا الجدل برأيهم في “المشاهد الجريئة” منهم عادل إمام.. شاهد! شاهد.. غادة عويس مذيعة الجزيرة تخرج عن طورها وتصف عدد من الحكام العرب بـ"الزبالة".. لن تصدق من هم؟ صديقة كرستيانو تخطف الأنظار بظهور جديد (شاهد) مذيعة عربية تتعرض لهجوم عنيف بسبب تيشيرت يحمل شعار الشواذ (صور) عاجل.. الفريق الطبي يصدم الجميع قبل قليل بخصوص الفنانة رجاء الجداوي.. شاهد! وفيما يتعلق بفيروس كورونا، قالت عبد اللطيف في اتصال هاتفي مع الهادي زعيم في برنامج فكرة سامي الفهري عبر قناة الحوار التونسي، ان هذا الفيروس سيتم القضاء عليه قريبا ولن تكون فترة إيجاد اللقاح له سوي بضعة أشهر، مؤكدة انه فيروس مفتعل بين دول كبرى.

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