نتيجة مباراة مان سيتي ضد ليفربول وهزيمة رباعيه لليفر تحطم فرحة جمهوره

مباراة مان سيتي ضد ليفربول اليوم عبر مجموعة قنوات bein sport الرياضية ماتش ليفربول ومان سيتي يوتيوب ،مباراة ليفربول ومان سيتي المباراة المرتقبة الآن في الدوري الإنجليزي الاسبوع الثاني والثلاثون بعد أن أستطاع ليفربول الحصول على الصداره مرة أخري الآن حيث أصبح متصدر الدورى الإنجليزي بعدد نقاط 86 نقطة متصدرا على المان سيتي بفارق كبير حيث حصد المان سيتي المركز الثاني إلى الآن بعدد نقاط 63 نقطة فقط لذا تعتبر مباراة هامة للغاية للمان سيتي.

موعد مباراة مان سيتي ضد ليفربول

تقام مباراة مان سيتي ضد ليفربول اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة والربع بتوقيت المملكة العرب السعودية، وتبث مباراة مان سيتي ضد ليفربول مباشر عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضضية وبالتحديد قناة bein sport hd2.

نتيجة مباراة ليفربول ومان سيتي livehd7

انتهت مباراة ليفربول ومان سيتي اليوم الخميس الثاني من يوليو بهزيمة ساحقة للريدز فلم يستطيع الريدز إحراز هدف واحد حتى في شباك المان سيتي وكادت أن تكون الهزيمة خماسية بقدم رياض محرز في الدقيقة 94 من المباراة لولا احتساب الحكم للهدف غير صحيح لحدوث ضربة يد.