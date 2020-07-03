القبض على ناشر التغريدات المسيئة بحق المرأة في مكة المكرمة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى ما تم رصده عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعي لشخص ينشر تغريدات مسيئة بحق المرأة السعودية ووصفها بعبارات تتنافى مع القيم والآداب العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هوية صاحب الحساب والقبض عليه وهو ( مواطن في العقد السابع من العمر )، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.

وكانت النيابة العامة أمرت بالقبض على مواطن أساء للمرأة العاملة، بعد توثيق إساءته من خلال مركز الرصد النيابي,

ووفق مصدر مسؤول بالنيابة العامة، تم رصد مواطن يقوم بإنتاج محتوى معلوماتي عبر احدى منصات التواصل الاجتماعي يظهر به إساءة مباشرة إلى المرأه بألفاظ مهينة للكرامة، بحجة رفضه خروجها للعمل، وانتقاده دعم المرأة وتمكينها في المجتمع