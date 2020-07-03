تعرّف على كيفيّة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة والخروج النهائي عبر «أبشر»

بـ4 خطوات..

أوضحت منصة «أبشر»، اليوم الخميس، كيفيّة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة والخروج النهائي إلكترونيًّا. وقالت المنصة الرائدة في الخدمات الإلكترونية، عبر إنفوجراف بحسابها بتويتر، إن الإلغاء تأشيرة الخروج والعودة والخروج النهائي إلكترونيًا عبرها (http://ABSHER.sa) يجب إتباع الخطوات التالية: «خدمة المكفولين، خدمات، التأشيرات (يتم اختيار العامل ثم الضغط على تفاصيل أكثر؛ حيث تظهر أيقونة إلغاء التأشيرة). اقرأ أيضًا: منها وقف حساب المستخدم.. «أبشر» ترد على أهم الاستفسارات خلال أسبوع

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