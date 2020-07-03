أمانة العاصمة المقدسة تتيح للمستفيدين التواصل معها عن بُعد

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي؛ مبادرة الاتصال الافتراضي، والتي تتيح للمستفيدين؛ اللقاء بالأمين ومسؤولي الأمانة عبر التواصل المرئي وبجودة عالية.

وقال مدير عام خدمة العملاء والتميز المؤسسي المهندس وائل بن صالح حلواني، إن المبادرة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وتمكن المستفيدين من مراجعة معاملاتهم في الأمانة وتقديم الشكاوى والملاحظات أو الاقتراحات فيما يخص معاملاتهم أو الخدمات المقدمة لهم بشكل عام، وتيسيرًا على الجميع .

وأضاف حلواني، أن قنوات التواصل التي وفرتها الأمانة متاحة للجميع وبهدف تسهيل لقاء المستفيدين بمسؤولي الأمانة وعرض ما لديهم، وذلك خلال يومي الأحد والثلاثاء من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10 صباحًا بمقر الإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي بعد التسجيل وأخذ موعد إلكتروني مسبق من موقع بلدي عبر الرابط اضغط هنا:

أو نظام موعد على موقع أمانة العاصمة المقدسة اضغط هنا: