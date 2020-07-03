بموافقة المقام السامي..

صدرت موافقة المقام السامي الكريم بتعيين رؤساء 5 جامعات، وهم: الدكتور ممدوح بن ثنيان آل سعود رئيساً للجامعة الإسلامية، والدكتور محمد الشايع رئيسا لجامعة الجوف. كما تم تعيين الدكتورة ليلك الصفدي رئيسةً للجامعة السعودية الإلكترونية، وتعيين الدكتور يوسف عسيري رئيساً لجامعة الطائف، والدكتور محمد صفحي رئيسا لجامعة بيشة. من جانبه توَّجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بالتهنئة إلى رؤساء الجامعات الجدد، عبر تويتر، قائلاً: أبارك للزملاء الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي الكريم بتعيينهم رؤساء للجامعات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين ٥ رؤساء جامعات جدد بينهم امرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.