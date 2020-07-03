السعودية اليوم / حاكم ولاية تكساس يصدر أمراً إلزامياً بضرورة تغطية الوجه في ولايته



واشنطن 1 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واس

أصدر حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت، أمراً تنفيذياً اليوم، يفرض إلزامياً على المقيمين في جميع أنحاء الولاية ارتداء غطاء للوجه في الأماكن العامة، وفي المقاطعات التي يزيد فيها عدد المصابين بفيروس

وسمح حاكم الولاية في بيان صادر عنه، للسلطات المحلية، سلطة قصر التجمعات على عشرة أفراد، في الولاية التي تشهد ارتفاعاً في عدد حالات الإصابة بكورونا والوفيات الناجمة عنها.

ويأتي هذا الأمر التنفيذي بعد أن حث المسؤولون في المدينة والمسؤولون المحليون، حاكم الولاية، على مدى أسابيع على منحهم السلطة لإصدار وتطبيق غطاء الوجه.

/م انتهى //

01:06ت م

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واشنطن 1 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واسأصدر حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت، أمراً تنفيذياً اليوم، يفرض إلزامياً على المقيمين في جميع أنحاء الولاية ارتداء غطاء للوجه في الأماكن العامة، وفي المقاطعات التي يزيد فيها عدد المصابين بفيروس كورونا عن 20 شخصاً.وسمح حاكم الولاية في بيان صادر عنه، للسلطات المحلية، سلطة قصر التجمعات على عشرة أفراد، في الولاية التي تشهد ارتفاعاً في عدد حالات الإصابة بكورونا والوفيات الناجمة عنها.ويأتي هذا الأمر التنفيذي بعد أن حث المسؤولون في المدينة والمسؤولون المحليون، حاكم الولاية، على مدى أسابيع على منحهم السلطة لإصدار وتطبيق غطاء الوجه./م انتهى //01:06ت م0273

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