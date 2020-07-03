السعودية اليوم / وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الفنلندي عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك



واشنطن 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واس

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي اليوم مع وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، عدداً من الملفات المشتركة بين البلدين وفي مقدمتها قضايا الأمن العالمي.

وأكد الجانبان خلال الاتصال، أهمية تأمين شبكات الجيل الخامس، وأهمية تعزيز التنمية والمساعدات الإنسانية والأمنية في أفغانستان.

وأعرب بومبيو عن تقديره لمساهمات فنلندا في العديد من القضايا المشتركة بين البلدين.

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