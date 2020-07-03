السعودية اليوم / تشيك تغلق جميع مناجم الفحم وسط مكافحة كورونا



براغ 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واس

أغلقت تشيك اليوم جميع مناجم الفحم فى البلاد مؤقتاً فى محاولة لوقف انتشار فيروس

وذكرت شركة "أو كيه دي" للتعدين المملوكة للدولة أن عملية طوارئ واحدة فقط ستستمر ابتداءً من غد الجمعة لضمان سلامة المناجم الأربعة النشطة في شرق البلاد.

وقالت: إن المناجم ستبقى مغلقة على الأرجح خلال الأسابيع الستة المقبلة.

// انتهى //

23:54ت م

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براغ 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واسأغلقت تشيك اليوم جميع مناجم الفحم فى البلاد مؤقتاً فى محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد فى أماكن التعدين.وذكرت شركة "أو كيه دي" للتعدين المملوكة للدولة أن عملية طوارئ واحدة فقط ستستمر ابتداءً من غد الجمعة لضمان سلامة المناجم الأربعة النشطة في شرق البلاد.وقالت: إن المناجم ستبقى مغلقة على الأرجح خلال الأسابيع الستة المقبلة.// انتهى //23:54ت م0259

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