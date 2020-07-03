السعودية اليوم / موريتانيا تشارك في لقاء لوزراء العمل في إفريقيا



نواكشوط 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واس

شارك وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة الموريتاني كامرا سالوم محمد اليوم عن بعد في لقاء لوزراء العمل في إفريقيا، حول جائحة

ويهدف اللقاء المنظم من قبل المكتب الدولي للشغل إلى التحضير لقمة العمل التي ستنعقد خلال الفترة من7 وحتى 9 من الشهر الجاري.

وأكد الوزير الموريتاني في كلمة بالمناسبة أن بلاده وضعت حزمة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته شملت المجالات الصحية والمادية والأمنية.

وأضاف أن العامل في القطاعين العام والخاص بوصفه الوسيلة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية، سيحظى خلال المرحلة القادمة باهتمام كبير خاصة ما يتعلق عملياً بتحسين أوضاعه المادية والصحية بوصفهما حجر الزاوية في تحسين نوعية الإنتاج والتأقلم مع الظروف الطارئة.

// انتهى //

23:46ت م

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نواكشوط 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واسشارك وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة الموريتاني كامرا سالوم محمد اليوم عن بعد في لقاء لوزراء العمل في إفريقيا، حول جائحة كورونا ويهدف اللقاء المنظم من قبل المكتب الدولي للشغل إلى التحضير لقمة العمل التي ستنعقد خلال الفترة من7 وحتى 9 من الشهر الجاري.وأكد الوزير الموريتاني في كلمة بالمناسبة أن بلاده وضعت حزمة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته شملت المجالات الصحية والمادية والأمنية.وأضاف أن العامل في القطاعين العام والخاص بوصفه الوسيلة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية، سيحظى خلال المرحلة القادمة باهتمام كبير خاصة ما يتعلق عملياً بتحسين أوضاعه المادية والصحية بوصفهما حجر الزاوية في تحسين نوعية الإنتاج والتأقلم مع الظروف الطارئة.// انتهى //23:46ت م0257

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