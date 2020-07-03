السعودية اليوم / الإمارات تسجل 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



أبوظبي 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واس

سجلت الإمارات 400 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الإماراتية أنه بذلك يرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 49,469 حالةً، وحالات الشفاء إلى 38,664، والوفيات إلى 317 وفاة.

// انتهى //

23:40ت م

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أبوظبي 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واسسجلت الإمارات 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووفاة حالة واحدة.وأفادت وزارة الصحة الإماراتية أنه بذلك يرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 49,469 حالةً، وحالات الشفاء إلى 38,664، والوفيات إلى 317 وفاة.// انتهى //23:40ت م0252

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