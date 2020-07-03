السعودية اليوم / بلدية الشريم تواصل معالجة التشوهات البصرية



رفحاء 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واس

واصلت بلدية الشريم التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية جهودها الميدانية في معالجة التشوهات البصرية ، وصيانة إنارة الأعمدة في الطرقات والشوارع ، والإنارة الرئيسة والفرعية ، والتمديدات الكهربائية.

وأوضحت البلدية أنها تقوم بتأهيل الجزر الوسطية بالطرقات والشوارع ، وأعمال الإصحاح البيئي عبر رش وتعقيم حاويات النظافة في الأماكن العامة ، فيما يواصل قسم النظافة أعمال تنظيف الشوارع والميادين والأحياء من أجل تحسين المظهر العام ، ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية الهادفة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري تحت شعار "كذا أحلى".

// انتهى //

23:23ت م

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